Luciano Favero, a TMW, ha parlato di Ronaldo e della situazione alla Juve: "Ha sempre fatto il suo, il gol riesce più o meno a trovarlo quasi in ogni gara. Poi molto dipende anche dal gioco dei compagni. Tante volte non gli arrivano i palloni giusti. Per quanto riguarda il suo futuro, sono questioni societarie, credo voglia restare e anche che la Juve voglia tenerlo. Ma serve fare un gioco che esalti le sue qualità. La pecca sua è che rincorre poco indietro ma se è servito bene ha sempre fatto gol".