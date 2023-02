Intervenuto ai microfoni de Il Corriere dello Sport, l'exNicolaha "difeso" Massimilianodalle recenti critiche. Ecco le sue parole: "Sui risultati non vedo come si possa criticare. Senza il -15, i bianconeri avrebbero 47 punti e sarebbero al passo delle altre grandi che inseguono. Il gioco magari non piace a tanti, ma bisogna accettarlo. Molti vorrebbero una Juve più dominante e propositiva ma non credo che Allegri voglia fare un brutto calcio; semplicemente in questo momento non ci sta riuscendo. Campioni ce ne sono diversi; può essere che il mix pensato in estate non abbia al momento trovato l’alchimia giusta".E sulla sfida contro il: "Basta che la Juve faccia la Juve, è molto più forte. Certo, in Europa serve un atteggiamento diverso: più intensità, più uno contro uno per saltare l’uomo e creare superiorità.è l’unico che può portare qualità tra le linee, quindi saranno decisivi anche gli esterni come".