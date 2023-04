Un lungo articolo del The Guardian ha fatto il punto sulla situazione bianconera, tra campo e inchieste, tra passato, presente e futuro, toccando vari aspetti e sentendo diverse voci.Nel racconto dell'Inchiesta Prisma e del caso del pm Ciro Santoriello, che in passato si è descritto come tifoso del Napoli e anti-Juve, è intervenuto in un passaggio anche Carlo Diana, ex responsabile marketing della Juventus, che ha spiegato: "Se il sistema vuole abbattere un protagonista può sempre creare scandalo". E lui stesso, in passato, scrisse nel suo libro "che il calcio italiano è 'vicino alla dichiarazione di bancarotta' e che 'si sostenga da anni grazie solo a plusvalenze'". A dimostrazione di un sistema nazionale così basato.