In uscita dalla Juventus, nel 1993 Di Canio fu proposto al Genoa ma fece di tutto per non trasferirsi in Liguria, come racconta lo stesso ex attaccante: "Non volevo andare al Genoa - ha raccontato a Sky Sport - mi presentai all’incontro con Spinelli vestito male e con i jeans strappati. Durante l’incontro misi il piede sul tavolino, mi toccai gli attributi ‘alla Verdone’, insomma feci di tutto per farmi mandare via a calci".



Un atteggiamento che avrebbe scoraggiato qualsiasi interlocutore. E invece qualcosa nel piano di Di Canio non funzionò come da lui sperato: " Terminato l’incontro, dissi al mio procuratore Roggi: ‘E quando ci prende questo qui?’, convinto di avercela fatta. Dopo mezz’ora mi telefonò Spinelli dicendomi che ero l'uomo che cercava. Però io non volevo andarci e alla fine non andai».