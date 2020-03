La Juve vista da lontano da chi l'ha vissuta per una vita. Alessandro Del Piero ha parlato dell'impatto che ha avuto Sarri con l'ambiente bianconero: "Un'idea di calcio bella come quella che Sarri è riuscito a fare a Empoli e Napoli richiede tempo, allenamento e comunicazione all'interno del quotidiano - ha detto l'ex numero dieci a Sky Sport - Con la Juve questo tempo manca perché gioca tante partite, a volte serve anche più di un anno. C'è stato poco bel calcio, ma un po' si è visto e quindi credo sia sulla strada giusta. Ancora è nella situazione ideale perché primo in A e in corsa per la qualificazione ai quarti di Champions, vediamo come continuerà. Credo che un allenatore come Guardiola faccia bene dovunque vada: come mentalità, modo di giocare... vedremo cosa succederà, bisogna stare alla finestra".