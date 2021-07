Sergio, ex Juventus, ha parlato a Tuttosport: ​"De Ligt è il migliore difensore del campionato italiano. E sinceramente non posso condividere il parere del grande Van Basten, in Italia è cresciuto e sta crescendo. Non esiste un campionato più formante del nostro per un difensore. Quello che mi esalta di De Ligt, inoltre, è l’età. Non ha ancora 22 anni ed è fortissimo, può diventare un vero fenomeno. Anche perché l’esperienza è il fattore che migliora maggiormente un difensore. De Ligt acquisirà più malizia e concentrazione, diventando sempre più forte.Sono sicuro di quello che dico, anche perché di giovani difensori me ne intendo: io avevo predetto una grande carriera a Simon Kjaer quando era al Palermo".