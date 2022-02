Domenica si è disputato il big match della Liga tra Barcellona e Atletico Madrid, terminato con la schiacciante vittoria dei padroni di casa per 4-2. Ma quella del Camp Nou è stata anche una giornata speciale per il brasiliano Dani Alves che, ha raggiunto le sue 1000 presenze tra i professionisti, grazie alle quali e ai numerosi trofei vinti, è diventato il giocatore più titolato al mondo. A rendere ancora più speciale questa giornata è stato tutto quello che l'ex Juve e Psg ha fatto sul terreno di gioco, andando prima in gol e confezionando un assist nel primo tempo, per poi farsi espellere nella ripresa. Genio e sgregolatezza.