Franco Causio, intervenuto dalle colonne del Corriere dello Sport, ha detto la sua sull'addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus: "A uno del suo calibro bisogna solo dire grazie per questi tre anni, ringraziare uno da 30 gol a stagione non è facile e chiunque può risentirne nell'immediato. Era un fuoriclasse da sopportare e supportare, per questo alcuni giocatori non hanno reso al meglio. Ma ora tocca a chi è rimasto, niente scuse"