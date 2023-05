L'ex centrocampista della Juve Moreno Torricelli ha rialsciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera, dove ha commentato il momento che sta vivendo la squadra.'Credo che un po' di malcontento ci sia, lo si vede da alcune prestazioni, dai giocatori che non riescono a dare continuità, sicuramente c'è qualcosa che non va, purtroppo abbiamo sprecato dei jolly che ci avrebbero permesso di avere una classifica decisamente migliore, ma questo è il momento della stagione in cui non si può fare altro che accelerare perché ora vanno colti i frutti di tutta un'annata'.