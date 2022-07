Il futuro di Cristiano Ronaldo sembra essere sempre più incerto e l'inizio anticipato della nuova stagione non semplifica di certo i piani del portoghese. Il penta Pallone dìOro è infatti più intenzionato che mai a lasciare il Manchester United e sarebbe disposto a tutto purchè questo avvenga. Come riportato dalla CBS infatti, l'ex Real avrebbe fatto sapere di ridursi l'ingaggio del 30% pur di abbandonare Old Trafford.