Angelo Ogbonna conosce bene la mentalità Juve per aver vissuto due stagioni in bianconero dal 2013 al 2015. Il difensore, oggi al West Ham ha parlato così a Sky Sport della possibilità di vincere lo scudetto: "Il campionato è molto equilibrato, è bello vedere questa concorrenza che c'è quest'anno in Serie A. Il Milan è tornato ai suoi livelli, la Juve sta vivendo un momento complicato ma è proprio in questi periodi che si rafforza ancora di più. E l'Inter di Conte difficilmente perderà terreno".