"Sono molto arrabbiato con Pogba: uno che non gioca da un anno non può arrivare in ritardo in ritiro, ai miei tempi sarebbe arrivato un’ora prima. In un momento poi così delicato, in cui serve testa e professionalità da parte di tutto. La Juventus vive una situazione particolare in cui deve salvare il salvare e l’atteggiamento deve essere esemplare più di quando le cose vanno bene", queste le parole dell'ex Juve, Di Livio, intervistato da Tuttosport.