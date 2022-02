Le parole di Nicolas Anelka, ex calciatore della Juventus, intervenuto a RMC Sport per commentare la partita tra PSG e Real Madrid, sulla prestazione di Messi:



"Tutti lo cercano e questo rallenta il gioco. È un numero 9 che gioca come un 10, arretra per prendere i palloni e li distribuisce. Vogliono che si metta in mostra, che brilli. Ma fino a quando dev'essere così?".