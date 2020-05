A differenza di molti altri protagonisti del mondo del calcio, Fabio Cannavaro, ex difensore della Juve ed ex capitano della Nazionale, ha manifestato grande scetticismo nei confronti della ripartenza della Serie A.



Ecco le sue parole a Il Mattino: "Qui in Cina il campionato dovrebbe riprendere ad ottobre. Mi sembra assurdo che si giochi in Germania e forse anche in Italia, parliamo del rispetto della vita delle persone. Stadi vuoti? Giocare così è inutile".