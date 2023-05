Intervenuto negli studi di Pressing, l’ex attaccante della Juve Fabrizio Ravanelli ha commentato la vittoria dei bianconeri contro il Lecce.‘E' stata una vittoria importante, erano 3 punti fondamentali, credo che la Juventus aveva bisogno di questi punti, veniva da un periodo negativo e adesso avrà 7 giorni difficilissimi con la sfida contro l'Atalanta e l'Europa League. Non è ancora granitica dietro e lascia sempre qualche perplessità perché lascia agli avversari sempre qualcosa in difesa e sbaglia troppi gol, anche contro il Lecce ha rischiato di pareggiarla dopo non averla chiusa'.