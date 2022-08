L'ex allenatore della Juve, Antonio Conte, ha rilasciato delle dichiarazioni durante la conferenza stampa, dove ha parlato del suo rapporto avuto con i vari club allenati nel corso della sua carriera.'Prima di tutto io devo stare bene nel club, mi piace sempre l’onestà. Se mi dici una cosa devi rispettarla, non mi piacciono le persone che mi dicono una cosa e poi dopo uno o due anni cambiano le carte in tavola, questo non mi piace. Mi piacciono le persone oneste, che magari mi dicono una brutta verità, ma deve essere la verità, non mi piacciono le belle bugie. Se mi dici una bella bugia con me hai vita breve, odio le bugie'.