L'ex giocatore della Juve, Giuliano Giannichedda, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW, dove ha parlato anche del ritorno di Paul Pogba in bianconero.'E' un grande giocatore ma nell'ultimo anno e mezzo ha giocato poco. Acquistando uno come lui la Juve ha fatto un grande sforzo, ora però guardiamo il bicchiere mezzo pieno, non ci sono ancora partite e quindi salterà poche partite. Speriamo poi possa essere il vero Pogba da ottobre. Con lui la Juve fa il salto di qualità per riavvicinarsi all'Inter e fare qualcosa d'importante in Champions'.