Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Juve Mauro Camoranesi ha raccontato anche del suo avvicinamento alla panchina del Karagumruk, che però poi ha scelto come allenatore Andrea Pirlo, altro ex bianconero. Ecco le sue parole: "Sono partito due volte dall’Argentina per andare a trattare con il club, sembrava tutto fatto e invece poi hanno virato su Pirlo. Peccato, penso che sarebbe stata una bella esperienza. Io ho tanta voglia di ricominciare. Se mi piacerebbe allenare in Italia? Certo, ma ancora nessuno si è fatto vivo. Più che al campionato però sono interessato al progetto, vorrei un club dove poter lavorare bene. Il compito principale di un allenatore deve essere valorizzare i giocatori che ha a disposizione".