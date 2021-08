ex attaccante tra le altre della Juventus, inizia ufficialmente una nuova avventura. Il 'Mitra' è infatti entrato nel team die oggi debutterà come commentatore nella partita tra, in programma alle 18:30. Ecco il suo post su Twitter a poche ore dal fischio d'inzio:"Il momento che aspettavamo da mesi: è tornata la Serie A. Prontissimo a tuffarmi in questa nuova avventura: ci vediamo alle 18.30 su DAZN per Bologna-Salernitana".

Il momento che aspettavamo da mesi: è tornata la #SerieATIM

Prontissimo a tuffarmi in questa nuova avventura: ci vediamo alle 18.30 su @dazn_it per Bologna-Salernitana pic.twitter.com/hcDFR9ekaE — Alessandro Matri (@Ale_Matri) August 22, 2021