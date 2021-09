Bruno, ex giocatore degli anni 60, compagno di squadra di, ha parlato ai nostri microfoni della coppia d'attacco odierna della: "La coppia Sivori-Charles c’era, si vedeva. In questo momento non si vede una coppia d’attacco simile. Se mettiamo Dybala al posto di Sivori, chi prende l’altro posto? Morata? Due giocatori inferiori agli altri due e che si possono controllare e marcare. Morata sta facendo bene, ma non è un fuoriclasse. Negli ultimi due anni abbiamo visto l’Inter, che ha avuto un centravanti straordinario, che è Lukaku. Morata non è a quel livello, ma abbiamo lui, non abbiamo altri".