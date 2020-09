Alessio Tacchinardi, ex calciatore bianconero, ha parlato di Andrea Pirlo a Il Giornale: “C'è grande curiosità di vedere la Juventus di Pirlo per vedere come si comporterà nella gestione del gruppo e in campo. Lui è stato un fuoriclasse assoluto, vedremo come se la caverà in panchina. La mossa è sicuramente azzardata, vedremo le sue idee, la Juventus nel bene o nel male fa sempre parlare. Questa cosa di Pirlo è una cosa molto particolare anche in ottica futura per capire se c’è bisogno o meno di fare la gavetta”.



SCUDETTO - “Penso che si vada a iniziare con un campionato particolare per via del covid, senza tifosi, con un mercato strano e avendo finito tardi e iniziato troppo presto la nuova stagione. Detto questo vediamo se l’Inter scalzerà dal trono dopo nove anni di fila la Juventus: sono curioso di vedere come Conte riuscirà ad accorciare il gap… per me ce l’ha fatta ma lo vedremo sul campo. Griglia scudetto? Juventus prima, Inter vicinissima, poi Napoli e Milan. Ovviamente non dimentico l’Atalanta che è sempre una mina vagante e una certezza, più attardate le romane”