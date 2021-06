L’ex Juventus Franco Causio, in un’intervista a Tuttosport, ha parlato di Massimiliano Allegri e del futuro di Cristiano Ronaldo: “Intanto penso che non si possa discutere un giocatore che in tre stagioni in bianconero ha fatto più di cento gol. Parlano i numeri. Poi è vero che era stato preso nella speranza di conquistare la Champions e la Juve non è riuscita a vincerla, ma anche la squadra non lo ha sempre supportato nel modo giusto. Io Cristiano Ronaldo lo terrei sempre. Non solo come giocatore, ma anche come esempio di professionalità”.



SU ALLEGRI – “Mi fido di Allegri: non lo avrei mai mandato via. E tutti avranno voglia di rivincita”.