Dopo aver esonerato Claudio Ranieri, gli inglesi del Watford hanno fatto un sondaggio anche per un'altra vecchia conoscneza del mondo Juve. Si tratta dell'ex Pallone d'Oro Fabio Cannavaro, il quale ha rivelato questa indiscrezione di mercato ai microfoni del quotidiano britannico Daily Telegraph.



'​Se voglio essere uno dei migliori, devo competere con loro. Ho avuto contatti con l'Everton, ho spiegato al proprietario la mia filosofia e la mia strategia. Ma ovviamente è comprensibile che abbiano scelto Lampard, conosce la Premier League meglio di me. Ho parlato anche col Watford ma avevano bisogno di trovare un allenatore in fretta. È stato un onore parlare con loro".