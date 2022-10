L'ex difensore della Juve Fabio Cannavaro ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, dove ha parlato anche delle dimissioni presentate dal Benevento.'Ho comunicato alla società e alla squadra le mie dimissioni, ma mi hanno comunicato di non averle accettate. Ora devo analizzare questa partita. Abbiamo commesso errori che ci condizionano ed è un peccato l’andare a casa senza punti. Credo che la squadra possa rialzarsi, per questo le dimissioni sono un atto dovuto nei confronti della società. Se non sono riuscito a far capire la differenza tra giocare a calcio e vincere è una mia responsabilità e voglio metterci la faccia'.