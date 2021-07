, sfortunatissimo difensore con una carriera finora particolarmente condizionata da gravi infortuni, è pronto a ripartire. L'ex centrale della Juventus classe '94, attualmente al Milan, è richiesto in Serie ASecondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Caldara non sembra rientrare nel progetto tecnico dell'allenatore del Milan Stefano Pioli, e potrebbe quindi lasciare il club rossonero per giocare un altro anno in prestito. L'ultima esperienza dell'ex Juve è stata all'Atalanta, dove ha collezionato però soltanto 6 partite in stagione.