Dopo gli addii di, la Fiorentina saluta anche. Il contratto del difensore uruguaiano è scaduto ieri, con l'ex Juve che lascia così il club viola dopo due stagioni. Caceres, impegnato in Copa America con la sua Nazionale, potrebbe rimanere in Serie A: su di lui è forte l'interesse di. Il suo agente Davide Lippi non ha ancora reso nota la prossima destinazione del suo assistito: "​Adesso è in Copa America, nel frattempo stiamo lavorando per trovare nuove soluzioni. Il mercato è ancora molto lungo", ha dichiarato a margine dell'evento di apertura della sessione estiva di calciomercato.