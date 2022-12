In un'intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore della Juve Antonio Cabrini ha rilasciato delle dichiarazioni anche sugli obiettivi di mercato della Vecchia Signora.'In questo momento in cui fuori dal campo la società è nella bufera, Allegri dovrà essere bravo ad isolare la squadra da questa situazione e fare in modo che i giocatori pensino soltanto al campo. Penso che l’obiettivo più realistico per la Juventus sia quello di arrivare tra le prime quattro per garantirsi l’accesso alla prossima Champions League. Pogba e Chiesa saranno o innesti importanti ma non vanno caricati di troppe responsabilità visto che sono stati fuori parecchio. Per il mercato punterei su un giocatore che ha già esperienza ad alto livello nel campionato italiano, quindi uno tra Karsdorp e Maehle'.