Intervistato a pochi giorni da Milan-Juve, l'ex difensore bianconero Sergio Brio ha parlato di Stefano Pioli, con cui ha condiviso anche l'esperienza a Torino come giocatore. "Un ragazzo fantastico, che merita questa carriera. Di lui apprezzo particolarmente il fair play e il modo in cui gestisce le sconfitte: è un esempio per i suoi giocatori. Da calciatore ha fatto meno di quello che avrebbe potuto, alla Juve era arrivato da ragazzino e aveva davanti tanti campioni, ma ora la carriera da allenatore lo sta ripagando. Ha stravolto positivamente il Milan, gli ha dato un’identità forte e ha conquistato i tifosi con la serietà e la serenità. Lo vedrei bene alla Juventus come profilo in futuro. Conosce l’ambiente e sarebbe un gradito ritorno. In generale, lo vedo pronto per tutte le grandi panchine".