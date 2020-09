Ecco le parole a Radio Sportiva di Ivano Bonetti, ex giocatore della Juventus: "Nuovo attaccante Juventus? Mi piace molto Dzeko, è completo e farebbe molto comodo perché fa giocare molto bene la squadra. Suarez è un grandissimo giocatore, sia con lui che con il bosniaco la Juventus farebbe un salto di qualità. Pirlo? Arriva in una società dove lo conoscono bene e gli daranno il supporto giusto, scelta molto azzeccata. Sono convinto che Andrea farà molto bene e la Juventus farà vedere sul profilo del gioco quello che non ha fatto vedere finora. Lo dico prima perché è stato un grandissimo giocatore in un ruolo dove serve grandissima visione di gioco, è più facile fare gli allenatori con questo passato alle spalle".