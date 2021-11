Valeri Bojinov, tra le altre ex attaccante della Juventus, intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha raccontato la sua situazione attuale e le prospettive future: "Benone, sono libero e mi alleno. Ho risolto il contratto con il Levski Sofia ma senza rancore, volevano puntare sui giovani e giocavo poco. Faccio il tifo per loro, ma ho cominciato in Italia e in Italia vorrei finire. Mi piacerebbe davvero, spero che qualcuno mi chiami".