Ora è ufficiale, torna in Italia l'ex attaccante bianconero Valeri Bojinov. L’attaccante 33enne, che ha indossato le maglie di Parma, Fiorentina e Juventus, ha accettato la proposta del Catania che milita in Serie C. A confermare il tutto lo stesso bulgaro ai microfoni di Sportal: “Vado davvero a Catania. Lucarelli ha mostrato davvero tanto interesse nei miei confronti e mi vuole con lui fino alla fine della stagione. Spero che tutto vada bene. Loro sanno che l'Italia è come una seconda casa per me”.