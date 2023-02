In un'intervista concessa ai microfoni di Radio Bianconera, l'ex calciatore della Juve Moreno Torricelli ha commentato il momento difficile che sta vivendo la squadra.' La squadra ha chiesto aiuto ai tifosi vista la situazione, ma serviva un altro atteggiamento. Si può perdere, ma non così. Atteggiamento, voglia, cattiveria, questo dovremmo vedere. Anche Allegri ha detto chiaramente che se qualcuno non ci crede basta dirlo e puntare su altri. Bisogna far punti, perché ora in classifica bisogna stare molto attenti. Bisogna dimostrare l’attaccamento alla maglia e la voglia di dimostrare di valere, di essere la Juventus. Dovremmo trovare un equilibrio diverso ma ancora non ci siamo riusciti'.