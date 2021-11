L'ex calciatore della Juventus, Antonello Cuccureddu, intervenuto a Radio Bruno, ha parlato del prossimo Juventus-Fiorentina:"Con la Fiorentina ho trascorso degli anni bellissimi nella seconda parte della mia carriera, davvero indimenticabili. Per questo motivo la sto ancora seguendo con affetto ogni volta che posso. Sabato mi aspetto una bellissima partita contro la Juventus. I bianconeri dopo un brutto momento di crisi hanno ritrovato il passo in Champions League, abbiamo visto proprio una trasformazione. Una determinazione diversa. La Viola è una squadra in salute che gioca davvero bene grazie al lavoro del suo allenatore ed alle prestazioni di Vlahovic. Un grande attaccante, non mi stupisco che sia finito nel mirino di tanti club. Se continua così la squadra ha tutti i requisiti per puntare all'Europa"