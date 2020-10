Massimo Mauro, ex centrocampista della Juventus, ha criticato duramente a gazzetta.it i bianconeri: "Dove deve migliorare? Ci vuole più ‘cazzimma’, un allenatore non può dire a fine partita ‘non eravamo concentrati’. Per come ha iniziato, questa Juventus non è certo in grado di poter vincere Scudetto e Champions. Però anche una stagione con Allegri iniziò così… Certo le aspettative sono altissime, dunque pure il secondo posto sarebbe un fallimento".



SINGOLI - "Quelli dalle squadre medio-piccole, vedi Bernardeschi che ieri assieme a Demiral ha fatto un intervento da serie inferiori, poi alla Juve o comunque in un grande club fanno fatica. Con Chiesa stesso discorso. Dybala? Non è nuovo al fatto di non toccare palla in partite importanti. Io lo venderei".