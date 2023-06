L'ex centrocampista della Juve, Hernanes, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sporitalia, dove ha voluto ricordare Silvio Berlusconi.'Silvio è stato un'icona, ad un certo punto andavo su Youtube a vedere i suoi discorsi perché mi piaceva come comunicava, il modo in cui interagiva con i giocatori, con grande intelligenza. Sapeva sorridere, giocare ed essere serio allo stesso modo e non era un aspetto secondario. E' stato un grande presidente, avrei voluto conoscerlo di persona e poter lavorare con lui'.