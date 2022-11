Continua il periodo di gloria per l'ex centrocampista della Juve Rordigo Bentancur, autore di una doppietta realizzata nella sfida oiderna contro il Leeds. L'uruguaiano ha infatti incantato il pubblico a suon di giocate, in una gara pirotecnica terminata con il punteggio di 4-3 in favore degli Spurs. Da segnalare anche un assist dell'altro ex Dejan Kulusevski.