Dopo la fine del contratto con l'Al Duhail in Qatar, l'ex difensore della Juventusè rimasto svincolato e si sta guardando intorno alla ricerca di una nuova esperienza. Il desiderio del giocatore è quello di tornare in Serie A, e secondo La Gazzetta dello Sport il suo agente sta parlando con diversi club, ma negli ultimi giorni ha ricevuto un'importante offerta da parte del Bologna, che sta cercando un acquisto d'esperienza per rinforzare la difesa.