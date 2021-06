Dopo l'addio all'Al-Duhail, l'ex difensore della Juventus Medhi Benatia potrebbe tornare in Serie A. Non in bianconero però, i suoi ex compagni potrebbe ritrovarseli da avversari con la maglia del Genoa. E' quanto racconta Il Secolo XIX, secondo cui il difensore marocchino potrebbe trasferirsi in rossoblù a parametro zero: la squadra di Ballardini è in cerca di un difensore centrale d'esperienza, e Benatia potrebbe essere l'uomo giusto per loro.