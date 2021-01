Medhi Benatia potrebbe tornare in Italia. L'ex difensore della Juventus, oggi in Qatar all'Al-Duhail è un'idea del Parma per rinforzare la difesa. Secondo Sky Sport la società gialloblù ha già avviato i contatti col giocatore e sta provando a convincerlo a tornare in Serie A dopo due anni d'assenza. Con l'Al-Duhail, che tra l'altro è anche l'ex squadra di Mario Mandzukic, Benatia ha totalizzato 19 presenze e un gol. Ora, l'Italia bussa di nuovo alla sua porta: ci prova il Parma.