Medhi Benatia, difensore ex Juventus marocchino oggi all'Al-Duhail, ha condiviso avventure in nazionale con Achraf Hakimi, terzino destro che l'Inter quest'anno ha preso dal Borussia Dortmund. Ecco le sue parole sul connazionale riportate da Calciomercato.com: "Hakimi è forse la punta di diamante della generazione di talento che sta crescendo in Marocco. Già ora è tra i cinque esterni difensivi più forti in Europa, tra un paio d’anni sarà a contendersi il primo posto del podio con Alexander-Arnold del Liverpool. In questo momento, ma solo in questo momento, l’inglese è un pochino più forte".