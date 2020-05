1









Benatia racconta quel rigore fischiato contro alla Juve al Bernabeu due anni fa: "Un brutto ricordo - ha detto a Sky Sport - All'andata ero squalificato con Pjanic, dopo il 3-0 pensavamo fosse finita. Poi abbiamo visto la rimonta della Roma col Barcellona e ci siamo caricati. E' stata una gara pazzesca, alla fine c'è stato un episodio: io ho cercato di anticipare Vazquez senza toccarlo o spingerlo, lui si è sorpreso di vedermi ed è caduto. L'arbitro ha dato il rigore, ma io ho fatto di tutto per non toccarlo. Per dare il rigore all'ultimo secondo deve essere una cosa chiara, ma non è la prima volta che in Champions si vedevano cose del genere col Real Madrid".