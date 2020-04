2









Guarda, studia e si informa. Medhi Benatia segue la Juventus anche dal Qatar, dove gioca con la maglia dell'Al-Duhail senza però mai perdere d'occhio cosa fanno i bianconeri. In un'intervista a Tuttosport, il difensore marocchino ha parlato anche di due centrali della difesa bianconera: "De Ligt ha tutto per stare dieci anni alla Juve: è uno dei più forti in circolazione e, da quando è a Torino, è ancora cresciuto allenandosi con tanti campioni. Però mi piace molto anche Demiral: mi ha impressionato fin dalla sua prima uscita, nell'amichevole estiva contro l'Inter, confermandomi le parole di un mio amico del Sassuolo".