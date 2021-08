L'ex giocatore della Juventus, ufficializzato pochi giorni fa daldi Fabio Paratici, ha parlato in un'intervista rilasciata al quotidiano spagnolo AS del suo trasferimento in Premier e delle altre squadre interessate a lui. Ecco le parole dell'argentino:- "Ho saputo dell’interesse del Barcellona, ma alla fine io ho scelto il Tottenham perché volevo giocare in Premier League: è il miglior campionato del mondo e sono convinto di poter crescere ancora in Inghilterra".- "Se Messi mi aveva chiesto di andare al Barcellona? Leo è un fenomeno, una persona veramente incredibile. Nell’Argentina tutti mi hanno accolto alla grande».