La storia di Jonathan Bachini è nota: l'ex centrocampista di fascia, passato anche alla Juventus, ha dovuto dire basta con il calcio dopo essere stato trovato due volte positivo alla cocaina durante un test antidoping. Squalificato a vita. Oggi Bachini racconta tutta la sua verità ai microfoni di Libero: "Ho sbagliato e mi assumo tutte le mie responsabilità, ho fatto anche errori da genitore ma le mie figlie sanno che fino a due anni fa ci sono sempre stato. Mi facevo prestare da amici soldi per la benzina e mi facevo mille chilometri al giorno per andare a trovarle. Mi mancano molto e sarei felice di rabbracciarle".



LA NUOVA VITA - "Sei anni fa ho iniziato a lavorare al porto di Livorno come operaio, prima sono stato barista e cameriere. E' stata molto dura anche perché avrei dovuto affrontare le persone che mi amavano, dovendomi giustificare con loro per quello che avevo fatto. Mi vergognavo, sono stato trattato come il Totò Riina del calcio! Ho usato stupefacenti nella mia vita privata, non finalizzati al calcio e soltanto in modo saltuario e per uso personale".



LE SQUALIFICHE - "Il 26 novembre 2014 sono stato squalificato per nove mesi e licenziato dal Brescia perché trovato positivo alla cocaina, poi la squalifica diventò di un anno con l'intervento della Commissione d'Appello Federale. Nel gennaio 2006 risulto di nuovo positivo alla cocaina. Il Siena, squadra con cui giocavo, rescinde il contratto e io vengo prima sospeso in via cautelativa il 3 marzo, poi il 30 dello stesso mese definitivamente squalificato a vita con conseguente radiazione. Una mazzata pazzesca. Mi sono scattati i sensi di colpa verso la mia famiglia, verso i miei figli e tutti quelli che mi volevano bene e mi avevano dato fiducia. Non sono mai stato un tossico, ho commesso delle leggerezze e ci sono ricaduto, ma non sono mai stato in un centro per disintossicarmi. E' stata una cosa casuale".



SORRISO RITROVATO - "Adesso faccio una nuova vita spaccandomi la schiena e facendo l'operaio. E sono contento di quello che faccio, anche se, senza fare nomi, ci sono stati tanti altri ex calciatori che facevano uso di cocaina e non sono mai stati radiati a vita. Penso che il modo in cui sono stato trattato fosse ingiusto, neanche chi ha venduto le partite è stato radiato!".