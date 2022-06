Le parole di Sergio Brio alla Gazzetta dello Sport:



GATTI - "Certo, ma con Gatti andrei cauto. Non perché non sia bravo, ma viene dalla Serie B. A Frosinone non c’è la pressione della Juve, la stampa che parla di te ogni giorno... Gatti deve arrivare a Torino, essere umile e imparare da chi ha più esperienza. Osservando i più bravi entrerà anche lui nel sistema Juve. È quello che è successo anche a me, quindi stia tranquillo".