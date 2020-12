Un ex giocatore della Juventus potrebbe tornare presto in Serie A. Si tratta di Kwadwoh Asamoah, rimasto svincolato dopo la fine del contratto con l'Inter al termine della stagione scorsa e ora in cerca di una nuova avventura. L'esterno ghanese potrebbe tornare all'Udinese secondo quanto riporta Sport Mediaset, lì dove Asamoah ha iniziato a mettersi in mostra in Italia ed è esploso, prima di passare alla Juventus nel 2012 in comproprietà per 9 milioni di euro. Nei mesi scorsi il suo profilo è stato valutato anche dalla Sampdoria, ma ora l'Udinese sembra pensarci per davvero.