Attraverso i suoi canali social, l'ex giocatore della Juve Arthur ha voluto salutare l'ormai ex ct della nazionale brasiliana Tite.'Gratitudine è la parola. La mia prima chiamata, innumerevoli opportunità in Nazionale, la Copa America e, soprattutto, un’amicizia per sempre. Grazie per tutto, Tite. Hai la mia eterna ammirazione per la persona che sei. Non dimenticherò mai tutto quello che ho fatto per me e i miei compagni. Ti auguro molto successo nelle prossime sfide!'.