Vecchi ricordi di Juve. Nella stagione 2010-11 Alberto Aquilani ha vestito la maglia bianconera, e oggi che ha smesso di giocare ricorda quell'esperienza ai microfoni di Sky Sport: "Ho qualche rammarico per non aver fatto bene con la Juve, nonostante alcuni problemi fisici negli anni precedenti ero riuscito a fare 33 partite consecutive da titolare. Nel girone d'andata facemmo benissimo chiudendolo al primo o secondo posto, ma la ritorno ci furono diverse coincidenze che ci portarono in basso a chiudere una stagione fallimentare. Sono orgoglioso di aver giocato in una delle squadre più importanti al mondo, lì ho captato il dna di quel club e oggi si vede il risultato di quella mentalità. Dopo essermi ritirato, il presidente mi mandò un messaggio per ringraziarmi del fatto che avessi partecipato alla rinascita della Juve, e questo per me vale più di mille contratti".