Il Torino è una delle squadre più deludenti di questo inizio stagione, se non la più deludente in assoluto. Con l'arrivo di Giampaolo ci si sarebbe aspettati un campionato diverso ma i granata, ad oggi, navigano in diciottesima posizione con soli 6 punti guadagnati in 9 gare, la decima sarà il derby contro la Juventus di sabato pomeriggio. Ad acuire la crisi il pareggio di ieri contro la Sampdoria: assoluto protagonista del match il portiere blucerchiato, Emil Audero, cresciuto nelle giovanili bianconere, ieri ha negato i tre punti ai granata grazie ad una serie di parate determinanti.