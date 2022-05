Roberto Pereyra, centrocampista dell'Udinese, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo passaggio alla Juve: "Sono andato via con ancora tre anni di contratto. A ripensarci oggi, ho fatto una follia. Qualche stupidaggine mi ha frenato nel periodo trascorso a Torino. Dovevo ascoltare di più. Ma scelsi di andare al Watford in Premier. Tornando dai Pozzo. Una famiglia per me".